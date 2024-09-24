Главой департамента строительства мэрии назначен Евгений Улитко: что о нём известно?

В Новосибирске назначили нового начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Им стал Евгений Улитко. Он также будет исполнять обязанности заместителя мэра.

Распоряжение об этом подписал глава города Максим Кудрявцев. Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, Евгений Улитко родился в Бердске, в 2004 году закончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. Начинал работать мастером в компаниях Новосибирска и Южно-Сахалинска.

С 2007 года он работал в мэрии Новосибирска, трудился в управлении архитектурно-строительной инспекции, возглавлял профильный отдел министерства строительства и ЖКХ Новосибирской области. В последние годы занимал должность начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии. Евгения Владимировича очень хорошо знают в отрасли, — отметил мэр Максим Кудрявцев.

К работе на новой должности Евгений Улитко приступил 24 сентября.

Ранее пост начальника департамента строительства занимал Алексей Кондратьев. Он официально уволился 16 сентября.