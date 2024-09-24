80.63% 11.6
80.63% 11.6
сегодня
24 сентября, 13:51
пробки
6/10
погода
+6.1°C
курсы валют
usd 92.92 | eur 103.2
80.63% 11.6
сегодня
24 сентября, 13:51
пробки
6/10
погода
+6.1°C
курсы валют
usd 92.92 | eur 103.2
сегодня 11:27
общество

Имущество бердской обувной фабрики «С-Теп» выставили на повторные торги в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Имущество бердской обувной фабрики «С-Теп» из Новосибирской области выставили на повторные торги.

Как сообщает портал «Федресурс», имущественный комплекс бердской обувной фабрики «С-Теп» в Новосибирской области с общей стоимостью 528,8 миллионов рублей был выставлен на торги. Аукцион состоится 31 октября.

В августа 2024 года уже была попытка продать имущество фабрики за 587,5 миллионов рублей, однако аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Известно, что в состав лота входят нежилые помещения и земельные участки, а также разнообразное оборудование, включая швейное, обувное, климатическое, компьютерное, офисную технику и мебель.

Напомним, что за 25 млрд руб выставили на торги задолженность новосибирского «Углетранса»

#торги
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в