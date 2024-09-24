Имущество бердской обувной фабрики «С-Теп» выставили на повторные торги в Новосибирске

Имущество бердской обувной фабрики «С-Теп» из Новосибирской области выставили на повторные торги.

Как сообщает портал «Федресурс», имущественный комплекс бердской обувной фабрики «С-Теп» в Новосибирской области с общей стоимостью 528,8 миллионов рублей был выставлен на торги. Аукцион состоится 31 октября.

В августа 2024 года уже была попытка продать имущество фабрики за 587,5 миллионов рублей, однако аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Известно, что в состав лота входят нежилые помещения и земельные участки, а также разнообразное оборудование, включая швейное, обувное, климатическое, компьютерное, офисную технику и мебель.

Напомним, что за 25 млрд руб выставили на торги задолженность новосибирского «Углетранса»