Магнитные бури 24 сентября 2024 года: Солнце готовит новые вспышки

24 сентября 2024 года магнитное поле Земли останется в спокойном состоянии, не превышая колебания в 1-2 балла. В течение ближайших суток влияние солнечной активности на нашу планету будет минимальным.

Вероятность возникновения магнитной бури составляет 5%, а сильного магнитного шторма — всего 1%. Несмотря на это, индекс вспышечной активности достиг оранжевого уровня. На днях произошло всего две солнечные вспышки, одна из которых классифицирована как M-класс. Данные предоставлены Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Метеочувствительным людям пока не стоит беспокоиться — магнитосфера находится в относительном спокойствии. Наслаждайтесь стабильной атмосферой, пока есть такая возможность, ведь магнитные бури уже не за горами.