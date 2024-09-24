Мэр Новосибирска поручил разобраться с брошенными автомобилями

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил главам районов вместе со специалистами провести инспекцию улиц города.

Он отметил, что необходимо разобраться с брошенными автомобилями до начала зимнего сезона.

Кудрявцев подчеркнул, что много оставленных автомобилей занимают значительное пространство, мешая уборке снега и проезду специальной техники. В связи с этим мэр призвал к проведению инвентаризации и обходов участков совместно с дорожными рабочими.

«Автомобиль, который стоит месяцами, отличить несложно», — добавил он.

Ранее Сиб.фм сообщал, что УК «Чистая Слобода» взыскала с мэрии Новосибирска 1,2 млн рублей из-за долга по коммунальным платежам.