УК «Чистая Слобода» взыскала с мэрии Новосибирска 1,2 млн рублей из-за долга по коммунальным платежам

Мэрия Новосибирска задолжала более миллиона рублей за коммунальные платежи в своих квартирах в микрорайоне «Чистая Слобода».

УК «Чистая Слобода», которая оказывает услуги по управлению и обслуживанию жилых домов и коммерческой недвижимости в одноименном микрорайоне, подала в суд на мэрию Новосибирска.

На решение Арбитражного суда Новосибирской области обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

Как следует из материалов дела, управляющая компания подала иск о взыскании задолженности за жилые помещения и коммунальные услуги в размере 1 319 315 рублей. Согласно выпискам из ЕГРН, мэрия города владеет 146 квартирами в микрорайоне «Чистая Слобода» на улице Спортивной и на улице Титова.

Оплата не проводилась с 12 декабря 2023 года. Администрация города признала задолженность, но указала, что в УК «Чистая Слобода» неверно определили период начисления пени за май 2023 года.

Суд постановил взыскать с мэрии в пользу управляющей компании 1 273 505 рублей, а также пени в размере 21 тысячи рублей.

Напомним, главой департамента строительства мэрии назначен Евгений Улитко. Собрали всё, что о нём известно.