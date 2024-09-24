Мэрия Новосибирска потребовала отчет о состояние ремонта дорог к городским кладбищам

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на еженедельном аппаратном совещании потребовал отчет о ходе ремонтных работ дорог, прилегающих к городским кладбищам.

По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Иосифа Кодалаева, в этом году на ремонт подъездных дорог к городским кладбищам были выделены дополнительные денежные средства из городского бюджета в размере 30 млн рублей, которые распределили по районным администрациям, а также ДЭУ № 1. К ремонтным работам приступили во всех районах города кроме Калининского, здесь ведется претензионная работа с подрядчиком.

До 15 октября все работы планируется завершить.

На обновление асфальтового покрытия на подъездах к кладбищам «Заельцовское» и «Гусинобродское» направлено 11 млн рублей.

На ремонт дороги к Клещихинскому кладбищу – это участки улиц Хилокской и Малыгина – 17,5 млн рублей.

В Калининском районе в ближайшее время приступят к ремонту проезда к общественному кладбищу «Северное» на улице Новоуральской. МКУ «ДЭУ № 6» уже определило исполнителя и оформило с ним контракт на сумму 1 млн рублей.

Ремонтом подъездного пути к общественному кладбищу «Южное» на улице Арбузова в Советском районе займётся ООО «Дорстрой». На объект потратят 6 млн рублей.

Кроме того, в этом году за счет дополнительных средств, выделенных по поручению губернатора НСО, в Первомайском районе отремонтируют дорогу от ул. Ошанина до ул. Твардовского, 2/2.

Напомним, в этом году в Новосибирске ремонтируется почти 100 километров дорог – суммарно это на 30 процентов больше прошлогодних показателей. 75 км проезжей части восстанавливают за счет средств областного и городского бюджетов, 19,2 км дорог ремонтируют комплексно по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».