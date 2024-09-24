Миграционная политика станет приоритетным рабочим направлением для Госдумы в осеннюю сессию

Об этом объявил в своем выступлении Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщается на официальном сайте Дума ТВ и в Telegram-канале.

«Тема совершенствования миграционной политики станет одной из приоритетных в работе Государственной Думы. Нам всё чаще поступают обращения от наших граждан. Тема звучит в ходе встреч с людьми. На заседании Совета Государственной Думы мы рассмотрели восемь законопроектов в этой сфере, отправили их на экспертизу и согласование в правительства регионов», – сказал Вячеслав Володин.

Он также предложил поручить Парламентской комиссии по миграционной политике во главе с Ириной Яровой изучить все предложения и предоставить отчет по ним депутатам Госдумы. Он напомнил, что вопросы трудовой миграции находятся в ведении Министерства труда, а контроль за оформлением гражданства и вида на жительство осуществляет Министерство внутренних дел.

«Поэтому давайте приглашать профильные министерства и руководителей, обсуждать этот вопрос с тем, чтобы и проблемы были решены, и, с другой стороны, экономика от этого не страдала. Мы с вами должны выйти на те форматы, которые позволят нам делать все для того, чтобы мигранты, приехав, себя реализовали, но при этом приезжали со знанием языка, уважая наши традиции, наши законы, нашу культуру», – подвел итоги Вячеслав Володин.