Минпромторг Новосибирской области опроверг исчезновение молочной продукции из магазинов

В Новосибирске опровергли исчезновение молочной продукции из магазинов.

В ответ на сообщения в СМИ о дефиците молочной продукции в магазинах Новосибирска Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области провел мониторинг текущей ситуации. Пресс-служба правительства региона сообщила, что факты о нехватке товаров не подтвердились.

Только одна организация зафиксировала небольшое снижение поставок от одного из поставщиков, но это было компенсировано товарами других производителей.

Сейчас на рынок влияет рост производства и поставок молока от компаний с собственными перерабатывающими мощностями, которые начали выпускать продукцию под своими торговыми марками. Это, в свою очередь, приводит к снижению объемов производства у компаний, использующих закупленное сырье.