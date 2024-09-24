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общество

Минпромторг Новосибирской области опроверг исчезновение молочной продукции из магазинов

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске опровергли исчезновение молочной продукции из магазинов.

В ответ на сообщения в СМИ о дефиците молочной продукции в магазинах Новосибирска Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области провел мониторинг текущей ситуации. Пресс-служба правительства региона сообщила, что факты о нехватке товаров не подтвердились.

Только одна организация зафиксировала небольшое снижение поставок от одного из поставщиков, но это было компенсировано товарами других производителей.

Сейчас на рынок влияет рост производства и поставок молока от компаний с собственными перерабатывающими мощностями, которые начали выпускать продукцию под своими торговыми марками. Это, в свою очередь, приводит к снижению объемов производства у компаний, использующих закупленное сырье.

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Валерия Митрохина
Журналист

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