Новосибирцы сняли секретную химическую лабораторию в подвале многоэтажки

В Новосибирске жители многоэтажного дома жалуются на лабораторию в подвале.

Как сообщает портал VN.ru, уже четыре года жители одного из многоэтажных домов Новосибирска жалуются на едкий химический запах, из-за которого страдают взрослые и дети.

Известно, что несколько лет назад арендаторы помещения организовали в подвале дома производство, где занимались сваркой, покраской и изготовлением металлических конструкций. А в связи с тем, что в помещении отсутствует вентиляция, весь химический запах распространялся по подъезду и квартирам.

Тогда местные жители решили пожаловаться на ситуацию активистам «Народного фронта», так как хозяева производства всячески отказываются идти на контакт.

В результате, завтра, 25 сентября 2024 года, на площадке «Народного фронта» пройдет собрание, где соберутся жильцы дома, представители районной администрации, ЖКХ, Роспотребнадзора, прокуратуры, СК и МЧС.