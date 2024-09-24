Около 80 сотрудников крупной нефтяной компании освоили современные методы управления поставками нефтепродуктов

Порядка 80 специалистов «Газпромнефть-Региональных продаж» приняли участие в обучающем мероприятии, посвященном современным подходам к управлению поставками нефтепродуктов для клиентов предприятия.

Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге в формате деловой игры и собрало участников из Тюмени, Екатеринбурга, Кемерово, Красноярска, Омска и Новосибирска. Обучение направлено на развитие стратегических навыков сотрудников, которые курируют логистику поставок топлива для промышленных и сельскохозяйственных предприятий России, а также для независимых сетей АЗС. Практические задания по созданию эффективных бизнес-моделей и освоению современных инструментов менеджмента позволили специалистам глубже вникнуть в ключевые аспекты управления поставками и взаимодействия с клиентами. Это позволит как поддерживать высокий уровень предоставляемых услуг, так и улучшать операционную эффективность.

Руководитель бизнес-сегмента по работе с промышленными и аграрными предприятиями Азат Сафин:

«Наши образовательные программы помогают сотрудникам развивать компетенции в соответствии со стратегией предприятия, направленной на укрепление взаимодействия с клиентами. Сегодня для нас важно не просто поставлять топливо, а предоставлять потребителям комплексные решения, включая логистические услуги, цифровые системы контроля и экспертную методологическую поддержку». В «Газпромнефть-Региональных продажах» работают более 1500 человек. Для сотрудников формируются индивидуальные планы развития, они получают возможность участвовать в десятках обучающих программ и сессиях, что помогает им развиваться, обмениваться опытом и внедрять лучшие практики.