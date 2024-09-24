Отравление семьи под Красноярском: что говорят жители Красной Сопки

В Назаровском районе Красноярского края произошла трагедия: четверо детей одной семьи скончались в результате отравления.

Симптомы отравления появились утром у всех членов семьи: начались тошнота, рвота и головокружение. К 11 часам вся семья была госпитализирована. Однако шестилетняя девочка и её 13-летний брат скончались в тот же день.

Оставшихся членов семьи, включая 11-летнюю и 12-летнюю девочек, по экстренной линии санавиации перевезли в Красноярск. Врачи боролись за их жизни, однако, на следующий день умерла 11-летняя девочка, а через ночь скончалась и её 12-летняя сестра. Родители семьи — отец и беременная мать — также пострадали и были доставлены в больницу. Через двое суток они пришли в сознание, их состояние стабилизировалось.

В школе, где учились дети, учебный день начался с траурной линейки. Учителя и односельчане отзываются о семье положительно, отмечая их доброжелательность и готовность помогать. Отец работал в сфере ЖКХ, а мать была бухгалтером. Жители деревни собирают средства на похороны погибших детей.

Следствие установило, что накануне отравления на семейном столе были курица с приправой и пельмени, купленные в местном магазине. Проверка Россельхознадзора показала, что часть продукции поступала в магазин без ветеринарных сопроводительных документов. Одна из версий следствия предполагает, что причиной отравления могло стать вещество, случайно попавшее в еду. На кухне дома был обнаружен пакет с веществом, похожим на яд для вредителей, и антибиотиком для крупного рогатого скота.

Точная причина смерти детей пока не установлена, расследование продолжается.