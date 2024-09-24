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общество

Под Новосибирском мужчина накопил задолженность в 347 тысяч рублей и лишился автомобиля

Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

Житель посёлка Мочище накопил 21 исполнительное производство из-за задолженности перед юридическими лицами и налоговыми органами, а также неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма долга составляет 347 тысяч рублей.

Согласно пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области, мужчину ни разу не удалось застать по месту проживания. Официально он не трудоустроен и владеет автомобилем Toyota Carina.

Судебные приставы договорились с одним из взыскателей провести встречу с должником в банке с целью мотивации к погашению долга. При встрече мужчина приехал на своём автомобиле, однако на парковке его ожидал экипаж судебных приставов. Сотрудник службы арестовал автомобиль должника, который затем был помещён на эвакуатор.

На следующий день должник погасил 206 тысяч рублей и пообещал выплатить оставшуюся сумму, чтобы избежать продажи автомобиля с молотка.

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Игорь Кириченко
Журналист

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