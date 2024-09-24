Производитель дихлофоса проверяет ситуацию с отравлением семьи в Красноярском крае

Производитель дихлофоса, связанным с отравлением семьи в селе Красная Сопка Красноярского края, проводит собственное расследование.

В компании сообщили РИА Новости, что собирают информацию, но пока не располагают достаточными данными для окончательных выводов.

В то же время, завод не получил запросов от правоохранительных органов.

Во вторник Следственный комитет России по Красноярскому краю и Хакасии сообщил, что в пробах рвотных масс после отравления были обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства, предположительно дихлофоса. Также ведомство опубликовало фотографии с дихлофосом «Варан», производимым на новосибирском заводе «Сибиар».

Напомним, 21 сентября шесть членов семьи из села почувствовали недомогание после ужина с пельменями и курицей из местного магазина. В живых остались только отец и мать, женщина на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября пара пришла в сознание.