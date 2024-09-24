СГК заявила об устранении коммунальной аварии на улице Лескова в Новосибирске

Сибирская генерирующая компания заявила об устранении причин коммунальной аварии в Октябрьском районе Новосибирска, в результате которой двор залило кипятком.

При коммунальной аварии на Лескова, 15 под отключение попали 18 домов.

Как рассказали в пресс-службе СГК корреспонденту Сиб.фм, поздно вечером 23 сентября работы были завершены.

«По состоянию на сегодня теплосеть в работе, дома подключены», — сообщили в СГК.

В компании отметили, что специалисты обнаружили дефект, трубопровод был оперативно отключен сразу после выхода воды.

22 сентября в Новосибирске на улице Лескова, 15, прорвало трубу, и горячая вода вылилась на проезжую часть.

По словам председателя ТСЖ «Лескова 15» Александра Исакова, коммунальная авария произошла около 11:50. Он считает, что причиной прорыва стала изношенность коммуникаций. По его словам, во время аварии никто не пострадал, но он отметил, что из-за кипятка испортился асфальт. Подробнее об этом можно прочитать в материале Сиб.фм.