Двор на Лескова затопило кипятком – кадры после устранения коммунальной аварии в Новосибирске

Председатель ТСЖ «Лескова 15» сообщил, что причиной аварии могла стать изношенность трубы.

22 сентября на улице Лескова, 15 в Новосибирске произошла коммунальная авария.

Как рассказала жительница дома Наталья Архипова, ранее на месте, где сейчас находится склон лестницы, стояла открытая теплокамера, и в случае возникновения неполадок на них оперативно реагировали.

«Новый застройщик ЖК «Тихомиров» всю глину посвозил в свои кучки, и сверху маленький тоненький слой асфальта положил. В том числе вот эту камеру тоже заложили. Где-то произошел прорыв горячей воды, и пошла по системе труба рваться», — поделилась сибирячка с журналистом Сиб.фм.

По словам Натальи, подобное происходит часто, почти каждые полгода.

Председатель ТСЖ «Лескова 15» Александр Исаков сообщил, что трубу прорвало около 11:50 22 сентября, СГК приехали достаточно быстро.

«Сейчас наш дом и ближайшие к нему находятся без тепла и без горячей воды. По последней официальной информации, ремонт будет проводиться до четырех утра 24-го числа. Я думаю, что они еще, наверное, весь день 24-го будут делать», — поделился Исаков.

По его мнению, причина прорыва — в изношенности коммуникаций. Он сообщил, что во время коммунальной аварии никто не пострадал, однако отметил, что испортился асфальт.

На уборку грязи, которая образовалась после коммунальной аварии, по словам председателя, им выделили технику.

В пресс-службе СГК корреспонденту Сиб.фм рассказали, что трубопровод был оперативно отключен сразу после выхода воды.

«Бригада ведет ремонт, который планируем завершить сегодня, точное время сообщим дополнительно. В контуре отключения на время работ — 18 домов. Труба 1990 года», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным компании, причиной прорыва мог стать износ трубы.

Также прокуратура Новосибирска начала проверку в связи с коммунальной аварией, по итогам которой ведомство даст оценку причинам происшествия.

Ирина Венгловская, помощница депутата Игоря Титаренко, представляющего избирательный округ №37, в который входит Лескова, 15, рассказала, что депутат будет внимательно следить за развитием событий на территории вместе с местными властями и надзорными органами.

«В любом случае жителей не оставим решать в одиночку последствия аварии», — добавила собеседница.