Супруги из Вьетнама оштрафованы в Новосибирске за незнание сроков пребывания в России

Карасукский районный суд Новосибирской области вынес решение по делу вьетнамских супругов, задержанных за нарушение сроков пребывания в стране.

Как стало известно, Дао Конг Хуан и Нгуен Тхи Тху Хоай не были осведомлены о правилах выезда из России.

12 сентября 2024 года пара была задержана на автомобильном пункте пропуска «Павловка» КПП «Карасук». В ходе судебного разбирательства они рассказали, что вьетнамцы владеют отелем на родине и стремятся предложить русским туристам блюда местной кухни. Ранее в их стране работали заведения русской кухни, однако после пандемии они закрылись, что и побудило супругов приехать в Россию для обучения кулинарии.

Остановившись в Новосибирске, они выбрали в качестве наставников знакомых вьетнамцев, готовящих русские блюда, и начали изучать местные кулинарные традиции. Судебные материалы свидетельствуют о том, что супруги не покинули страну, так как не знали о необходимости выезда через 90 дней.

В суде вьетнамцы подтвердили свою готовность покинуть Россию, однако планируют вернуться для продолжения учебы. В результате вместо депортации им был назначен административный штраф — по 40 тысяч рублей каждому.

Напомним, 73 тыс литров поддельного алкоголя было обнаружено на складах в Новосибирске.