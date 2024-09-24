В Новосибирске администрация ищет нового подрядчика для ремонта Димитровского моста

О намерении разорвать контракт в муниципалитете сообщили еще на прошлой неделе.

На аппаратном совещании в мэрии Новосибирска окончательно объявили о расторжении контракта с подрядчиком ремонта Димитровского моста – компанией «Дороги Сибири». Об этом сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Иосиф Кодалаев.

Решение о расторжении было принято на основании несоблюдения сроков и брака в работе подрядчика. Первое предупреждение компания получила 8 июля 2024 года. Однако после ускорения работ контракт не был разорван. В августе в уложенном бетонном слое вновь были обнаружены трещины, что стало причиной для окончательного разрыва контракта.

Муниципалитет начал поиск нового подрядчика, которому предстоит завершить ремонт моста до 20 октября 2025 года. Работы включают ремонт оставшихся полос, замену барьерного ограждения и деформационных швов, а также обустройство водоотвода и тротуаров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске разгорелся скандал вокруг возможного строительства храма.