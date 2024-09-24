В Новосибирске депутату горсовета Игорю Украинцеву продлили арест

Депутат Украинцев останется в СИЗО.

Дзержинский районный суд Новосибирска продлил содержание под стражей депутата Игоря Украинцева до 29 ноября 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По данным следствия, в 2022–2023 годах депутат Новосибирского горсовета получал взятки на сумму 3,5 млн рублей. Игорь Украинцев был арестован в конце мая и помещён в следственный изолятор.

В июне Новосибирский областной суд отклонил апелляцию на пересмотр меры пресечения и оставил Украинцева под стражей до 29 июля. В июле срок содержания был продлён до сентября.