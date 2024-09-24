В Новосибирске дети заперлись в квартире и не открывали дверь

МЧС приехало на вызов к детям, которые были закрыты в квартире.

В пресс службе ГУ МЧС РФ по Новосибирской области сообщили, что вчера, 23 сентября 2024 года, к спасателям обратилась мама, чьи дети были заперты одни в квартире Красном проспекте в Калининском районе Новосибирска,

"В квартире дети 3-х и 7-ми лет. Не отзываются. Дверь закрыта изнутри. Мама просит оказать помощь в обеспечении доступа. Отмена в пути следования. Дети открыли самостоятельно", — передали в сводке МЧС.

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