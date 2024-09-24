В Новосибирске эпидемиолог Новоселов отреагировал на смертельное отравление четверых детей пельменями

Новосибирский медик Яков Новоселов прокомментировал, как семья могла отравиться магазинными пельменями, что привело к гибели четверых детей в Красноярском крае.

В разговоре с корреспондентом Сиб.фм эпидемиолог Яков Новоселов из Новосибирска пояснил, что такое сильное отравление с летальным исходом могло случиться из-за некачественной пищевой продукции.

«Все условия для этого созданы уже довольно много лет путем уничтожения эффективного государственного надзора и контроля за качеством пищевых продуктов. У нас просто его не существует. Он отменен на уровне федерального законодательства. Сегодня нельзя проверить готовую продукцию на соответствие даже минимальным нормативам безопасности», — объяснил Новоселов.

Он считает, что если коммерсант, который стремится получать прибыль от потребителей, не будет находиться под контролем, то он может совершить «преступление».

По мнению Новоселова, люди травятся регулярно, не всегда это доходит до летального исхода или попадает в СМИ.

«Мы один на один с коммерсантами пищевой промышленности, которые далеко не все добросовестные и по собственной воле пытаются выполнять нормативы и делать какую-то качественную продукцию. У нас прилавки завалены фальсификатом незаконным и молочным, и мясным, никто не проверяет», — рассуждает Новоселов.

Эпидемиолог сообщил, что пельмени могли быть приготовлены из мяса с истекшим сроком годности, и какая-то часть этого продукта попала в полуфабрикат, а какая-то — нет.

«Нельзя исключать и отравление пестицидами, такая вероятность существует. Может, они по дому их рассыпали и травили крыс, тараканов, мух, и отрава попала в еду», — говорит медик.

По его словам, подобные серьезные отравления в Новосибирске чаще всего случаются в сезон арбузов, практически каждый год.

Напомним, что трагедия в Красноярском крае произошла 20 сентября вечером в селе Красная Сопка Назаровского района. Родители и четверо детей (в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет) решили поужинать пельменями и курицей, которые были куплены в местном магазине. На утро всем стало плохо. У семьи начались стандартные симптомы отравления, к 11 утра они обратились в больницу и были госпитализированы.

Сначала в больнице скончались 13-летний мальчик и младший ребенок, 6-летняя девочка, позже — 11-летняя девочка. 23 сентября стало известно о гибели 12-летнего ребенка.

В живых остались только 32-летняя мать и 34-летний отец. Женщина оказалась беременной. На данный момент состояние родителей оценивается как стабильное, они уже начали давать показания следствию.

Возбуждено уголовное дело по факту продажи товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи провели обыски в магазине и изъяли остатки продукции для экспертизы.

Также в ходе проверок в доме многодетной семьи были обнаружены различные пестициды и антибиотики для животных.