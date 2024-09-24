В Новосибирске ХК «Сибирь» обыграл «Сочи» со счетом 4:2

Сегодня, 24 сентября, команда «Сибирь» в рамках хоккейного матча встретилась с «Сочи». Встреча завершилась победой новосибирских хоккеистов со счётом 4:2.

Первый гол забили гости на 14-й минуте: нападающий «Сочи» Уткин, воспользовавшись ошибкой защитника Карпова, нанес удар по воротам, который был отбит голкипером, но на добивании оказался Никонов. «Сибирь» не удалось сравнять счёт до конца первого периода. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Во втором периоде «Сибирь» улучшила игру. Сначала Георгий Белоусов ассистировал Бутузову, который забросил шайбу, рикошетом от вратарского щитка. Спустя 30 секунд Кара передал шайбу Пьянову, который увеличил преимущество.

Третий период стал напряжённым. Тейлор Бек, разогнавшись от своих ворот, вывел команду в атаку, однако «Сочи» ответил скоростным голом Хафизова, сократив разрыв. В последние минуты гости сняли вратаря и атаковали шесть игроков против пятерых «сибиряков». На последней минуте Энди Андреофф забросил заключительную шайбу в пустые ворота «Сочи».

С победой «Сибирь» единолично лидирует в Восточной конференции с 12 очками, в то время как шесть матчей назад команда находилась на последнем месте. Следующая игра состоится на домашнем льду с «Автомобилистом».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске планируют провести матч в память тренера ХК «Сибирь» Тарасенко.