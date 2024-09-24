В Новосибирске начался XI форум биотехнологий OpenBio-2024

24 сентября в наукограде Кольцово открылся XI форум биотехнологий OpenBio-2024, который стал важным событием в области биотехнологий.

. Форум собрал представителей науки, бизнеса и государственного сектора, объединенных целью содействия устойчивому развитию биотехнологической отрасли и экономики страны. Участниками форума стали не только российские ученые, но и делегаты из Беларуси, Казахстана, Китая, Нигерии и других стран, пишет BFM-Новосибирск.

Основатель Российского форума биотехнологий OpenBio Юлия Линюшина отметила, что в этом году особое внимание уделяется медицине. В рамках форума была представлена новая секция, посвященная фундаментальной медицине, где обсуждаются исследования лекарств, методики оздоровления и современные технологии.

Также акцент сделан на авиационной медицине, где рассматриваются вопросы здоровья как экипажа, так и пассажиров. Линюшина подчеркнула важность решения регуляторных вопросов и разработки подходов, которые помогут улучшить комфортность полетов. Это соответствует задачам по повышению авиационной мобильности граждан России, поставленным президентом Владимиром Путиным.

В рамках сессии «Эксперты технологий жизни» будут обсуждаться темы долголетия, функционирования мозга и SMP медицины. Участники круглого стола рассмотрят вопросы питания и его индивидуальной настройки для каждого организма, используя генетические исследования и современные диагностические методы.

Кроме того, внимание будет уделено вопросам импортозамещения в биотехнологической сфере, включая замену заквасок для молочных продуктов. Линюшина сообщила о планах разработки дорожной карты для этого направления в отрасли после ухода западных производителей с рынка.

В программе форума запланировано более 10 экспертных дискуссий, круглых столов и симпозиумов, ожидается участие более 1500 человек.