В Новосибирске нашли 60 мертвых без вести пропавших людей

Стало известно число пропавших людей в Новосибирске в 2024 году.

В беседе с корреспондентом Сиб.фм заместитель руководителя пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области Федор Мичурин сообщил, что за 2024 год в организацию поступили 959 заявок, из них были найдены живыми 674 человека, погибшими — 60, ненайденных — 57.

«Но найден-погиб — это тоже результат, который не самый желаемый, но результат. Родственники смогут проститься, и не будет напряженности, камня на душе, когда человек не найден», — объяснил Мичурин.

Он также поделился, что в данный момент поиски проходят часто, отчасти это связано с грибным сезоном, люди могут потеряться в лесу.

Федор Мичурин пришел в отряд около двух с половиной лет назад. Он увидел в сети сбор на поиск в его районе и решил поехать, после этого «втянулся».

Заместитель руководителя рассказал, что его привлекло в работе в отряде то, что люди посвящают себя такому важному и благородному делу, как поиск пропавших.

Напомним, что недавно в «Сибирь-Арене» прошел хоккейный матч с участием «ЛизаАлерт». Подробнее об этом можно прочитать в материале Сиб.фм.