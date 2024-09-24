В Новосибирске предупредили об опасности клещей в конце сентября

Новосибирцы продолжают наслаждаться осенними прогулками в последние теплые дни.

Однако специалисты напоминают, что клещи по-прежнему представляют опасность, несмотря на похолодание. Об этом пишет VN.ru.

Старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН, кандидат биологических наук Людмила Петрожицкая подчеркнула важность соблюдения мер предосторожности для домашних животных.

Ветеринарная клиника «Бэст» также сообщает о продолжающихся случаях укусов клещей у животных. Специалисты рекомендуют владельцам домашних животных быть бдительными и регулярно осматривать питомцев после прогулок.