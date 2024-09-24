В Новосибирске судят мужчину, который стрелял в полицейского из травматического оружия

В Новосибирске начался суд по делу местного жителя, обвиняемого в стрельбе в полицейского из травматического пистолета.

Первое судебное заседание состоялось 24 сентября. На нем было оглашено обвинительное заключение.

По информации пресс-службы суда, мужчине предъявлено обвинение в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника полиции.

Инцидент произошел 7 ноября 2023 года. В полицию поступило сообщение о том, что мужчина удерживает девушку в квартире Ленинского района. Прибывший на место полицейский столкнулся с вооруженным пьяным мужчиной, который открыл стрельбу. Одна из пуль попала в руку полицейского.

Следующее заседание суда назначено на 1 октября.

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