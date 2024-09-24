В Новосибирске здание физматшколы могут признать памятником культуры

В Новосибирске продолжается строительство нового кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ), в ходе которого некоторые старые сооружения идут под снос.

В этом году планируется разобрать здание физико-математической школы (ФМШ), которое может быть признано объектом культурного наследия.

На днях старое здание ФМШ, расположенное на улице Ляпунова, огородили, и начался вывоз мебели. Подрядчик намерен снести здание до конца 2024 года. Ученики Специализированного учебно-научного центра НГУ (СУНЦ НГУ), ранее известного как физико-математическая школа, уже переехали в новый современный корпус на улице Пирогова.

На месте демонтированного корпуса ФМШ планируется к 2028 году построить новое общежитие для СУНЦ НГУ. В настоящее время здание на Ляпунова изучает государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев сообщил, что решение по корпусу ФМШ примут в январе 2025 года. По итогам проверки его могут включить в государственный реестр объектов культурного наследия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэр Новосибирска поручил разобраться с брошенными автомобилями.