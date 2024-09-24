В Новосибирской области начал свою работу форум биотехнологий OpenBio-2024

XI Площадка открытых коммуникаций OpenBio-2024 стартовала в Биотехнопарке наукограда Кольцово при поддержке Правительства Новосибирской области. Это ежегодный отраслевой комплекс мероприятий, посвященных развитию технологий в сфере наук о жизни.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев отметил, что площадка коммуникаций OpenBio традиционно является продолжением серии мероприятий, среди которых МФТР «Технопром» и «Остров», направленных на обеспечение технологической независимости России, развития Новосибирской области как мощного научно-инновационного центра страны.

«Биотехнологии – сильная сторона нашего региона и один из наших 10 приоритетных направлений научно-технического развития, который мы будет развивать. Это одно из направлений в СиббиоНОЦ, которое получает приоритет по всем направлениям поддержки нашего министерства – это и региональные молодежные лаборатории, гранты Правительства региона и РНФ, субсидии на трансфер технологий. В рамка форума проходят не только лекции, круглые столы и доклады, выставка разработок, презентация научных исследований, но и конструктивный, живой диалог научного сообщества, власти и бизнеса, развивается механизм многостороннего сотрудничества, а также впервые в ознаменование Года семьи и Десятилетия науки и технологий OpenBio запускает бесплатный научно-популярный лекторий для всей семьи, школьников, студентов в Лицее Технополис. Эту повестку с интеграцией семьи в научно-познавательный контекст продолжит Всероссийский фестиваль Наука 0+ в Новосибирской области, который проводится Правительством региона», – отметил Вадим Васильев.

OpenBio объединяет научную конференцию, где доклады представят молодые ученые со всей России, экспозицию биотехнологических предприятий и бизнес-форум – публичные экспертные дискуссии и разноформатные встречи представителей бизнеса, науки и власти, симпозиум, посвященный 50-летию ГНЦ ВБ «Вектор» – «Молекулярная вирусология в России: от Льва Сандахчиева до сегодняшнего дня».



Работа площадок и секций продлится до 27 сентября. Всего запланировано более 20 мероприятий: лекции, дискуссии, круглые столы, экспертные сессии, мастер-классы, экскурсии, научно-популярный лекторий и отраслевая выставка.