В Новосибирской области начал свою работу форум биотехнологий OpenBio-2024

Вирусы растений как основа вакцин, медицина на борту самолета и биомаркеры молодости – для участия в стартовавшем в регине форуме OpenBio-2024 более 1500 заявок из 55 регионов России и 12 зарубежных государств.
XI Площадка открытых коммуникаций OpenBio-2024 стартовала в Биотехнопарке наукограда Кольцово при поддержке Правительства Новосибирской области. Это ежегодный отраслевой комплекс мероприятий, посвященных развитию технологий в сфере наук о жизни.
Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев отметил, что площадка коммуникаций OpenBio традиционно является продолжением серии мероприятий, среди которых МФТР «Технопром» и «Остров», направленных на обеспечение технологической независимости России, развития Новосибирской области как мощного научно-инновационного центра страны.
«Биотехнологии – сильная сторона нашего региона и один из наших 10 приоритетных направлений научно-технического развития, который мы будет развивать. Это одно из направлений в СиббиоНОЦ, которое получает приоритет по всем направлениям поддержки нашего министерства – это и региональные молодежные лаборатории, гранты Правительства региона и РНФ, субсидии на трансфер технологий. В рамка форума проходят не только лекции, круглые столы и доклады, выставка разработок, презентация научных исследований, но и конструктивный, живой диалог научного сообщества, власти и бизнеса, развивается механизм многостороннего сотрудничества, а также впервые в ознаменование Года семьи и Десятилетия науки и технологий OpenBio запускает бесплатный научно-популярный лекторий для всей семьи, школьников, студентов в Лицее Технополис. Эту повестку с интеграцией семьи в научно-познавательный контекст продолжит Всероссийский фестиваль Наука 0+ в Новосибирской области, который проводится Правительством региона», – отметил Вадим Васильев.
OpenBio объединяет научную конференцию, где доклады представят молодые ученые со всей России, экспозицию биотехнологических предприятий и бизнес-форум – публичные экспертные дискуссии и разноформатные встречи представителей бизнеса, науки и власти, симпозиум, посвященный 50-летию ГНЦ ВБ «Вектор» – «Молекулярная вирусология в России: от Льва Сандахчиева до сегодняшнего дня».
Работа площадок и секций продлится до 27 сентября. Всего запланировано более 20 мероприятий: лекции, дискуссии, круглые столы, экспертные сессии, мастер-классы, экскурсии, научно-популярный лекторий и отраслевая выставка.
Участие в форуме в этом году принимают представители органов власти, академики РАН, представители федеральных научных и образовательных центров, производственных предприятий, технопарков. На данный момент зарегистрированы участники из 55 регионов РФ. В этом году участвуют представители ДНР, а также ученые из 12 иностранных государств. В рамках научной конференции OpenBio-2024 будут заслушаны доклады ведущих ученых, а также более 100 лучших исследований молодых специалистов. Среди представителей научного сообщества – специалисты по вирусологии МГУ, ГНЦ ВБ «Вектор», Томского государственного университета, НИЦ «Курчатовский институт», представители Ассоциации специалистов в области молекулярной, клеточной и синтетической биологии.
В рамках научной программы пройдет трехдневная конференция молодых ученых (до 35 лет). Студенты, аспиранты, преподаватели вузов, а также сотрудники НИИ и коммерческих организаций смогут принять участие в шести секциях по наиболее востребованным темам современной науки о живом.
С более подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на сайте министерства науки и инновационной политики Новосибирской области.