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общество

В Новосибирской области обнаружили очаг бруцеллёза

Фото: Евгения Гловацкая / Сиб.фм

В Тогучинском районе Новосибирской области выявлен очаг бруцеллеза.

Зараженные животные обнаружены в селе Кудельный Ключ в начале текущего года. Об этом сообщает BFM-Новосибирск со ссылкой на региональное управление ветеринарии. В настоящее время продолжаются специальные мероприятия по контролю заболевания.

Судебно-ветеринарный эксперт Юрий Шмидт уточнил, что очаг был связан с ввозом животных без ветеринарных документов и карантина. У зараженных животных обнаружены антитела к бруцеллезу, а также сам возбудитель болезни.

Все инфицированные животные были уничтожены. Работа по обследованию продолжается. Ветеринарная служба будет контролировать ситуацию до середины следующего года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске предупредили об опасности клещей в конце сентября.

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Игорь Кириченко
Журналист

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