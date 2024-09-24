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общество

В Новосибирской области организацию оштрафовали на 500 тыс руб за коррупцию

Фото: Сиб.фм

Местную организацию оштрафовали на полмиллиона рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, в Новосибирске было выявлено коррупционное правонарушение в коммерческой организации, занимающейся строительством газораспределительной системы.

По данным ведомства, один из учредителей компании передал взятку в размере 35 000 рублей государственному инспектору областного Ростехнадзора за ускоренное подписание акта приемки законченного строительного объекта.

В результате по данному факту в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье “незаконная передача в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением”.

Сейчас организации назначили штраф в размере 500 000 рублей.

Напомним, что в Новосибирске чиновница Минстроя стала фигурантом дела о взятках

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Валерия Митрохина
Журналист

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