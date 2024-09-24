В Новосибирской области в 2024 году увеличился объем льготной ипотеки

Об увеличении объема льготной ипотеки рассказали в Новосибирске.

Как сообщает портал «Коммерсант», в августе текущего года в Новосибирской области отметили рост объёма выдачи ипотеки на 1%, количество сократилось — на 2%.

За это время было выдано 712 ипотечных кредитов с государственной поддержкой. В свою очередь, год назад выдали 2 800. Соответственно, число выдач упало на 74%, а объём — на 72%.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске администрация ищет нового подрядчика для ремонта Димитровского моста