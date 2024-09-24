В Новосибирской области женщину приговорили за убийство возлюбленного

За убийство возлюбленного жительницу Новосибирской области приговорили к 8 годам.

В группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети ВКонтакте сообщили о том, что Венгеровский районный суд вынес приговор 45-летней Ольге Зверевой, которая этим летом убила своего ревнивого сожителя.

По версии следствия, в начале лета на берегу озера Байдово в Новосибирской области обвиняемая употребляла алкогольные напитки со своим сожителем. В этот момент у них возник конфликт, по причине ревности мужчины. На фоне эмоций сибирячка, взяв ножницы, изрезала возлюбленного — он скончался от полученных ран.

В результате суд признал ее виновной и назначил до 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Напомним, что в Новосибирской области суд отправил в колонию жестоких рэкетиров