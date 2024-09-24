В Новосибирскую область идут мокрый снег и штормовой ветер

На Западную Сибирь надвигается холодный фронт с дождями и усилением ветра. Температура воздуха будет постепенно понижаться, в некоторых районах возможен мокрый снег.

По информации синоптиков, сегодня по области ожидается ветер скоростью до 20 метров в секунду. Днем температура воздуха достигнет +10...+12 градусов, и пройдут небольшие дожди.

В среду, 25 сентября, температура снизится: ночью ожидается +4 градуса, а днем — +9. Возможны незначительные осадки. В четверг, 26 сентября, ночью возможны заморозки до −1 градуса и пройдет мокрый снег, который быстро растает.

В последующие дни ожидается потепление: по предварительным прогнозам, в конце сентября и начале октября температура воздуха повысится до +12...+17 градусов.