В суде Новосибирске советник экс-губернатора Обласов отрицает вину в мошенничестве с землёй

В Центральном суде Новосибирска возобновилось слушание дела Михаила Обласова, бывшего советника экс-губернатора Городецкого, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Обласов категорически отрицает свою вину.

По версии следствия, в начале 2010-х годов Обласов и его партнер Николай Вдов получили от мэрии Новосибирска муниципальную землю в Мочище, на которой было организовано СНТ «Сказочная поляна». Участки земли были затем проданы ООО «Энергомонтаж», которое на тот момент возглавлял Иван Сидоренко, также ставший фигурантом дела. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Обвинение утверждает, что в результате оформления права собственности на земельные участки мэрии был причинен ущерб в размере 383 миллионов рублей. Обвинительное заключение указало на то, что будущие дачники не планировали заниматься садоводством и не знали о готовящейся схеме, а договоренность о продаже участков застройщику была достигнута до их выделения.

Следствие полагает, что обвиняемые выдали фиктивную нотариальную доверенность от группы лиц, которые вошли в состав СНТ «Сказочная поляна» для использования земли. На основании этих документов земли предоставлялись в собственность бесплатно, после чего Обласов и Вдов подали заявление в мэрию и зарегистрировали право собственности на участки.

Обласов утверждает, что он входил в проект как инвестор и не принимал решений о выделении земли. Он также отметил, что Николай Вдов, его бывший партнер, планировал использовать землю для строительства коттеджного поселка.

Разбирательства по делу Михаила Обласова продолжаются уже почти год.

Ранее Сиб.фм сообщал, что производитель дихлофоса проверяет ситуацию с отравлением семьи в Красноярском крае.