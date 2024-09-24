Жительница Новосибирска заразилась новым штаммом коронавируса FLiRT

Жительница Новосибирска Елена Громова заразилась коронавирусом FLiRT во время отдыха в Индии.

В конце августа этого года 38-летняя сибирячка вместе с сыном отдыхала в Индии. По словам женщины, там по всюду висят предупреждения, что в стране циркулирует коронавирус FLiRT. В последние дни отдыха, рассказывает женщина, она почувствовала недомогание. Позже поднялась высокая температура, болело горло и начался насморк.

«Думала, что обычная простуда. Но вдруг начало кости выламывать, обоняние теряться. По страховке меня приняли в местной клинике. После результатов анализа выявили новый штамм коронавируса FLiRT. Пришлось задержаться в Индии, чтобы пройти курс лечения, страховка покрыла расходы», — рассказала Елена Громова корреспонденту Сиб.фм.

Сибирячка говорит, что еще в первую волну коронавируса переболела им в Новосибирске. FLiRT перенесла без осложнений.

По словам Елены Громовой, два дня назад она вернулась в Новосибирск, пройдя полный курс лечения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новый штамм коронавируса угрожает Новосибирску этой осенью.