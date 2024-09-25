Депутату Новосибирска Игорю Украинцеву повторно продлили срок пребывания в СИЗО

В Новосибирске депутату Игорю Украинцеву продлили срок пребывания в СИЗО до 29 ноября.

Как сообщает «Вести Новосибирск», ссылаясь на адвоката депутата Игоря Украинцева, обвиняемый останется под стражей до 29 ноября 2024 года.

Известно, что Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей депутата.

Ранее Сиб.фм писал, что на депутата Игоря Украинцева возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, он получил 3,5 миллиона рублей от руководителя строительной организации за покровительство, выражающееся в лоббировании интересов через СМИ. Однако его ближайшие соратники и коллеги считают, что на него донесли. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.