Нефтяные потоки залили дорогу в новосибирском поселке

В поселке Огурцово Советского района местные жители заметили на дорогах черную жидкость неизвестного происхождения, похожую на нефть. Они сняли это на видео и отправили в редакцию Сиб.фм.

По словам очевидцев, с 13 сентября из смотрового колодца недействующей ливневой канализации, расположенного на одном из участков, стала выливаться маслянистая, тягучая, липкая жидкость черного цвета огромным потоком. Она, как говорят жители, текла по дороге и тротуарам и потоками дождевой воды смывалась в Обь. Подобное происходило на протяжении двух дней.



После обращения в соответствующие органы прибыла техника, которая собрала жидкость на обочину дороги и в сторону огородов.



Как рассказал Анатолий З., на участке которого находится колодец, подобная ситуация происходит уже в течение 15 лет.



«По-моему, недействующая ливневая канализация проходит через ряд предприятий: спорткомплекс, автомойку, и кто-то в нее все время что-либо сливает. Она где-то внизу, в районе Оби, забита, и когда сливают, то канализация переполняется и все вытекает через наш колодец», — объяснил он.



По словам Анатолия, он неоднократно обращался в администрацию Советского района, но его жалобы остались без внимания.

«Вот такое маслянистое, черное, это первый раз. Обычно вытекает какая-то вода, иногда пенная. Я думаю, что это какие-то промышленные сбросы, не просто дождевая водичка. Сейчас эта «нефть» застыла у нас в огороде, местами слоем до 20 сантиметров толщиной, теперь, вероятнее, садить больше ничего нельзя», — поделился собеседник.



Впервые Анатолий сообщил о случившемся в 2009 году. В то время на территории был обнаружен зарытый колодец, из которого забил мощный фонтан воды.



Многие жители поселка неоднократно обращались к мужчине с вопросом: «Зачем он их заливает?» Однако сибиряк всегда объяснял, что это происходит не по его вине.



Анатолий сообщил, что обычно жидкость выходит из колодца летом. Он предполагает, что зимой канализация перемерзает.



После того как из колодца вылилась «нефть», приехала специальная техника и убрала все следы с тротуара.

«Одна женщина попыталась убрать ее самостоятельно. Поубирала там какое-то непродолжительное время, после этого ее всю ночь тошнило», — негодует он.

В настоящее время жители готовят обращение в прокуратуру Новосибирской области. Если они не получат реакции на свое письмо, то, по словам Анатолия, они планируют обратиться в администрацию президента.



Другой житель поселка, Николай Истомин, являющийся членом ТОС «Огурцово», рассказал, что, несмотря на то, что техника убирала неизвестную жидкость, никакой комиссии для проверки не было.





Он отметил, что горожане хотят привлечь внимание к проблеме и организовать экспертизу. Как объяснил собеседник, несмотря на уборку, жидкость все еще присутствует на дорогах и в огородах.



«Хотелось бы, чтобы они разобрались вообще, что это течет, и в дальнейшем, чтобы этого больше не было. Жидкость по дорогам, по участкам еще и в реку стекает. Это экологическая катастрофа, может быть, небольшого масштаба, но все равно», — поделился он.

Ранее жители поселка обратились в социальные сети, где пользователи выразили предположение, что на территории, откуда начинает свой путь «черная река», находится старый коллектор котельной.





