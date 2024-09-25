Новосибирске зафиксировано ПДК вредных веществ в воздухе

В начале недели в трех районах Новосибирска обнаружено превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере.

Согласно данным Западно-Сибирского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, ситуация вызывает беспокойство.

В Дзержинском районе уровень взвешенных частиц (пыли) превышает норму более чем в два раза. В Кировском районе зарегистрированы высокие показатели формальдегида и фенола, которые превышают ПДК в 1,6 раза. В Ленинском районе отмечено превышение по фтористому водороду, составившее 1,8.

Синоптики сообщают, что 25 сентября метеоусловия будут способствовать снижению уровня загрязнения воздуха. Ожидается дождь во второй половине дня, что поможет уменьшить концентрацию вредных примесей в атмосфере города.

Напомним, эпидемиолог Новоселов объяснил рост заболеваемости ОРВИ в Новосибирске.