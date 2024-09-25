Новосибирские власти поделились планами по запуску аэроэкспресса

В эфире программы «Вести Новосибирск» обсудили транспортные проблемы Новосибирской области, уделив внимание развитию аэроэкспресса.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин отметил, что развитие этого направления возможно, но существуют инфраструктурные ограничения Западно-Сибирской железной дороги.

Он подчеркнул важность строительства второго железнодорожного моста через реку Обь в районе платформы «Центр» в Новосибирске. Этот объект позволит сократить интервал движения электричек до станции Обь.

По словам Тюрина, несмотря на высокую стоимость проектов, запуск аэроэкспресса является реальной задачей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске люди жалуются на огромные пробки у Хилокского района.