В Новосибирске люди жалуются на огромные пробки у Хилокского района

Жители Новосибирска выразили недовольство многокилометровыми пробками на выезде из Хилокского микрорайона в часы пик.

Основной причиной заторов они называют Хилокский рынок, крупнейший плодово-овощной рынок в Сибири.

По словам жителей города, выезды из микрорайона заблокированы фурами, которые занимают два-три ряда на однополосной дороге, направляясь на рынок.

Жители также отметили, что заторы на других участках города, таких как «Тёщин язык» или площадь Труда, значительно меньше по сравнению с ситуацией на Хилокской.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители посёлка Ложок под Новосибирском остаются без воды и света третий год.