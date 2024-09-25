Жители посёлка Ложок под Новосибирском остаются без воды и света третий год

Жители посёлка Ложок считают, что проблема с водой и светом связана с новостройками.

Ещё в июле 2022 года в новом микрорайоне за Академгородком начали регулярно на несколько часов отключать воду. Проблемы начинались с 23:00 до 06:00 в ЖК «Да Винчи» и ЖК «Горки Академпарка». Сначала такой режим коммунальщики анонсировали на три дня, затем для ЖК «Да Винчи» его продлили на неопределённое время. По словам местных, «неопределённое время» длится до сих пор.

С корреспондентом Сиб.фм связалась местная жительница Ксения. По её словам, воду и электричество отключают стихийно, без какого-либо предупреждения.

«Приходишь домой после работы — нет воды. И так всё лето. С электричеством такая же история. Только за последний месяц как минимум четыре раза отключали свет», — жалуется девушка.

С её слов, местные жители обращались и в прокуратуру, и в администрацию района, однако получали одни «отписки».

Два года назад главный инженер МУП «Ложок» Андрей Благодатнов заявил, что во всём виновата природа.

«Все системы водоснабжения проектировались более 10 лет назад. За это время произошли изменения в природе, в скважинах не хватает воды, насосы просто выкачивают всю воду и автоматически останавливаются. Когда заполняются, они снова включатся», — комментировал он.

Также, по его словам, новые скважины пробурить якобы невозможно.

Жители же, в свою очередь, считают, что проблема кроется в другом. Ксения объяснила, что в посёлке понастроили много домов, на которые не хватает воды и света. В ЖК «Да Винчи» и ЖК «Горки Академпарка», по её подсчётам, проживает больше одной тысячи человек.

«Власти ещё летом говорили, что проблемы с водой из-за дачников в посёлке, якобы поливной сезон. Хорошо, а сейчас что? Тоже поливной сезон? Как не было воды, так и остаётся», — возмущается девушка.

Год назад руководство УК отвечало, что с вводом в эксплуатацию новых домов отсутствие воды никак не связано. Якобы разрешение на строительство выдается только вместе с подтверждёнными мощностями. Сейчас, по словам местных, проблему обещают решить в 2025 году.

Местные продолжают бороться и надеются, что виновные понесут наказание. Ранее прокуратура только возбуждала административное дело в отношении директора МУП «Ложок» после летних ограничений водоснабжения в посёлке в 2022 году.

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