Новосибирский врач Поздняков рассказал, что грипп в отличие от ОРВИ начинается резко

Инфекционист Андрей Поздняков, глава клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь», рассказал РИА Новости о различиях между гриппом и обычной острой респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ).

По его словам, грипп начинается резко, с резкого повышения температуры, слабости, ломоты в теле и головной боли. Эти симптомы являются характерными для острого начала заболевания, и заболевший может точно определить время начала болезни. Кашель при гриппе появляется на вторые или третьи сутки, а насморк и боли в горле обычно умеренные.

Поздняков отметил, что со временем грипп может осложниться бактериальной инфекцией дыхательных путей, что приведет к таким заболеваниям, как тонзиллит, синусит, фарингит или пневмония.

В первые дни гриппа рекомендуется применять противовирусную терапию для предотвращения осложнений. Прием антибиотиков должен происходить только после консультации с врачом и сдачи анализов, так как эти препараты действуют на бактерии, а не на вирус.

Ранее Сиб.фм сообщал, что за неделю на 77,5% выросло количество заболевших ОРВИ в Новосибирске.