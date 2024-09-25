Рыбак из Новосибирской области поймал щуку весом 10 кг

Огромную рыбу он поймал в водах Томской области.

Житель Новосибирской области поймал щуку весом 10 кг 600 граммов в водах Томской области. Об этом сообщил сам рыбак Александр Серых.

После фотосессии с уловом он отпустил рыбу обратно в воду, уверяя, что с ней все в порядке.

По словам рыбака, успех рыбалки связан с использованием специального оборудования и правильного прикорма. Он также отметил, что помимо щуки, несколько других рыб сорвались с крючка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском рыбак поймал налима в реке Иня.