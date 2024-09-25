Сибиряка, виновного во взрыве барака в Новосибирске, освободили от наказания

Суд освободил от наказания жителя Новосибирска, виновного во взрыве барака.

Как сообщает портал VN.ru, суд Новосибирска завершил разбирательство по делу о взрыве в жилом бараке на улице Подбельского.

Известно, что инцидент произошел 26 ноября 2021 года, в результате чего девять человек остались без жилья, а кровля барака и три квартиры получили значительные повреждения. Ущерб, причиненный пострадавшим, превысил 10 миллионов рублей.

Суд признал виновным работника ОАО «РЖД» С.П. Бубыренко. По версии следствия, из-за ненадлежащего контроля со стороны сотрудника образовалась утечка природного газа из газовой трубы высокого давления, что и спровоцировало взрыв и последующий пожар. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей, но, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, обвиняемый был освобожден от наказания.

Напомним, что в суде Новосибирске советник экс-губернатора Обласов отрицает вину в мошенничестве с землёй