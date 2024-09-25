Смерть брата и яркий роман с Летовым: трагедии, которые утянули на дно Янку Дягилеву из Новосибирска

Янка Дягилева родилась 4 сентября 1966 года в Новосибирске. Ее родители — Галина и Станислав — работали на одном оборонном заводе, где и начался служебный роман.

Вскоре после брака у них появилась дочь, к которой они испытывали глубокую привязанность и старались удовлетворять все её потребности. Когда девочке исполнилось шесть лет, она попросила родителей записать её в кружок фигурного катания: она росла в регионе с суровыми зимами и всегда обожала снег, лёд и морозные дни.

Янка мечтала стать профессиональной фигуристкой, но тренировки ей запретили из-за врожденного дефекта ступней. Чтобы хоть как-то реализовать свою энергию, девочка увлеклась плаванием и освоила игру на фортепиано и гитаре, а в первом классе написала своё первое стихотворение, в котором была строка: «Тени деревьев смотрят на север».

После школы девушка желала поступить в Институт культуры, но по совету отца выбрала более «серьёзную» специальность — факультет гидротехнического строительства водных путей и портов. Учеба казалась Дягилевой невероятно скучной, но именно в институте она присоединилась к ансамблю «Амиго» и начала гастролировать. Именно тогда она осознала, что её призвание — музыка.

Постепенно она стала своей в сибирской рок-тусовке. Однажды, на квартирнике местных музыкантов, она заметила молодого исполнителя из Питера — Александра Башлачева. Не зная, как завести разговор, она просто предложила ему нарисовать лисичку. Он согласился, и уже через несколько минут держал в руках милый набросок. Так началась их дружба.

Башлачев жил на другом конце страны, и со временем Янатка заметила, что с ним стали происходить непонятные вещи. Однажды, во время концерта, артист грубо ответил зрительнице, после чего певица написала в дневнике, что разочарована в нём. После этого их отношения стали напряженными, и через полгода Башлачев покончил с собой, не сумев справиться с внутренними демонами. Это произошло 17 февраля 1988 года, и с того момента Янатка стала постепенно погружаться в депрессию.

В 1987 году на музыкальном фестивале она встретила Егора Летова и сразу поняла, что готова на всё ради него. «У нас не было романтических отношений, — рассказывал Летов, — мы жили как муж и жена, но в очень свободной манере». Он вывел её в люди и помог раскрыть её талант.

Смерть брата

Однажды её брат попал в больницу, где ему сделали укол, после которого ему стало плохо. Врачи не хотели его отпускать, но он выбрался через окно первого этажа, разбив раму и сильно порезавшись. Парень истекал кровью на земле, но никто ему не пришел на помощь.

В мае 1991 года отец с мачехой пригласили Янку к себе на дачу, чтобы она отдохнула и нашла вдохновение, но это не помогло. Девушка выглядела уставшей и отчужденной, а однажды вечером сказала, что пойдет прогуляться, и пропала на несколько часов. Отец нашёл её в лесу неподвижно сидящей на упавшем дереве и не реагирующей на окружающее. Он привёл её домой спать, но утром обнаружил её кровать пустой. Янку искали в лесу, в Новосибирске и у друзей в Москве, но безуспешно. Лишь спустя неделю местный рыбак нашёл тело в реке. Родные опознали её по одежде. Янку, которой было 24 года, похоронили на Заельцовском кладбище. Её могилу навещают поклонники и музыканты даже спустя годы.

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