Стало известно, когда проведут похороны умерших после ужина детей под Красноярском

Четверо детей погибли после ужина в Красноярском крае.

Четверых детей, погибших после отравления в Красноярском крае, похоронят после выписки их родителей из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Семья с четверыми детьми в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет почувствовала недомогание после ужина курицей и пельменями, купленными в местном магазине. 21 сентября они обратились в больницу с симптомами отравления.

Шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались в тот же день, а 11-летняя девочка умерла в воскресенье. В ночь на понедельник скончалась 12-летняя девочка. По предварительным данным, причиной смерти стало токсическое действие неизвестного вещества. Родители вышли из комы в понедельник.

Прокуратура рассматривает версию отравления в результате обработки дома дихлофосом в день происшествия. По данным СК, родители сообщили, что дети в этот момент находились на улице, но затем вернулись домой.