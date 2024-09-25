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общество

Стало известно, когда проведут похороны умерших после ужина детей под Красноярском

Фото: СК по Красноярскому краю

Четверо детей погибли после ужина в Красноярском крае.

Четверых детей, погибших после отравления в Красноярском крае, похоронят после выписки их родителей из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Семья с четверыми детьми в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет почувствовала недомогание после ужина курицей и пельменями, купленными в местном магазине. 21 сентября они обратились в больницу с симптомами отравления.

Шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались в тот же день, а 11-летняя девочка умерла в воскресенье. В ночь на понедельник скончалась 12-летняя девочка. По предварительным данным, причиной смерти стало токсическое действие неизвестного вещества. Родители вышли из комы в понедельник.

Прокуратура рассматривает версию отравления в результате обработки дома дихлофосом в день происшествия. По данным СК, родители сообщили, что дети в этот момент находились на улице, но затем вернулись домой.

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Игорь Кириченко
Журналист

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