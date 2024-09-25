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общество

Ученые Новосибирска научились точно прогнозировать погоду и курсы валют

Фото: Сиб.фм

О новой разработке ученых СибГУТИ рассказали в Новосибирске.

Как сообщило информационное агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики, вуз совместно с подведомственным Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработал новый алгоритм, который обеспечивает быстрое и точное прогнозирование временных рядов. Например, курсы валют и прогноз погоды.

Создатель алгоритма, доцент кафедры прикладной математики и кибернетики Антон Ракитский, подчеркнул, что ранее предложенный математиком Борисом Рябко метод был высокоточным, но очень трудоемким из-за сложных математических вычислений. Однако новый алгоритм СибГУТИ позволит упростить процесс прогнозирования с высокой точностью и скоростью, применимым для анализа любых последовательностей.

Сейчас команда ученых работает над созданием библиотеки алгоритмов для анализа временных рядов.

Напомним, что новосибирские ученые создали гематоген для тех, кто не переносит лактозу

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Валерия Митрохина
Журналист

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