Ученые Новосибирска научились точно прогнозировать погоду и курсы валют

О новой разработке ученых СибГУТИ рассказали в Новосибирске.

Как сообщило информационное агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики, вуз совместно с подведомственным Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработал новый алгоритм, который обеспечивает быстрое и точное прогнозирование временных рядов. Например, курсы валют и прогноз погоды.

Создатель алгоритма, доцент кафедры прикладной математики и кибернетики Антон Ракитский, подчеркнул, что ранее предложенный математиком Борисом Рябко метод был высокоточным, но очень трудоемким из-за сложных математических вычислений. Однако новый алгоритм СибГУТИ позволит упростить процесс прогнозирования с высокой точностью и скоростью, применимым для анализа любых последовательностей.

Сейчас команда ученых работает над созданием библиотеки алгоритмов для анализа временных рядов.

Напомним, что новосибирские ученые создали гематоген для тех, кто не переносит лактозу