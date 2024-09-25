Улица Балтийская в Новосибирске стала безопаснее после ремонта 2-километрового участка

В Советском районе Новосибирска завершили ремонт 2-километрового участка улицы Балтийской.

Работы проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчиком выступило ООО «Дорсиб плюс».

Проект реализован в два этапа: выполнена фрезеровка, устройство выравнивающих слоев, поднятие смотровых и дождеприемных колодцев, укладка тротуаров, установка дорожных знаков и нанесение разметки.

По данным мэрии, в 2024 году в Новосибирске планируется отремонтировать около 100 км улично-дорожной сети, что на 30% больше прошлогодних показателей. Большая часть работ финансируется из областного и городского бюджетов, 19 км дорог ремонтируется в рамках нацпроекта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске не могут назвать дату подачи тепла в дома Первомайского района.