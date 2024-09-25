В Новосибирске не могут назвать дату подачи тепла в дома Первомайского района

На сессии горсовета депутат Андрей Любавский сообщил, что сроки подключения к отоплению Первомайского района Новосибирска пока неизвестны.

Жители района уже неделю жалуются на отсутствие отопления и горячей воды. По словам депутата, на территории котельной КСМ температура составляет 14-16 градусов вместо положенных 21, горячая вода также отсутствует.

В домах температура батарей недостаточная — на входе 50 градусов, на выходе — 30.

Начальник департамента ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Зайков не смог назвать точные сроки подключения, но отметил, что этот процесс должен завершиться к 30 сентября.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сотрудниц детдома наказали за гибель разбившегося ребенка.