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общество

В Новосибирске не могут назвать дату подачи тепла в дома Первомайского района

Фото: АиФ-Новосибирск

На сессии горсовета депутат Андрей Любавский сообщил, что сроки подключения к отоплению Первомайского района Новосибирска пока неизвестны.

Жители района уже неделю жалуются на отсутствие отопления и горячей воды. По словам депутата, на территории котельной КСМ температура составляет 14-16 градусов вместо положенных 21, горячая вода также отсутствует.

В домах температура батарей недостаточная — на входе 50 градусов, на выходе — 30.

Начальник департамента ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Зайков не смог назвать точные сроки подключения, но отметил, что этот процесс должен завершиться к 30 сентября.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сотрудниц детдома наказали за гибель разбившегося ребенка.

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Игорь Кириченко
Журналист

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