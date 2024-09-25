В микрорайон Клюквенный в Новосибирске планируют запустить трамваи

До микрорайона Клюквенный запустят трамвай.

Во время прямого эфира «Вести Новосибирск» первый заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов сообщил, что в строящийся микрорайон Клюквенный планируют провести трамвайную линию.

«Трамваи — здесь, пожалуй, более амбициозные планы: это «Радуга Сибири», жилмассив; это «Плющихинский» жилмассив; это «Клюквенный» жилмассив, который в ближайшее время начнет активно строиться и развиваться», — отметил он.

Напомним, что в Новосибирске запустят новые троллейбусы в «Родники» и «Снегири»