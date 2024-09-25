В Новосибирске кипяток залил улицу Курчатова

В среду, 25 сентября, около 15:30 улица Курчатова в Новосибирске оказалась залита горячей водой.

Предполагается, что авария произошла в момент подачи горячей воды в систему отопления.

Авария произошла на магистральном трубопроводе, ведущем от ТЭЦ-4. Ремонтная бригада оперативно отключила подачу воды и начала ликвидацию последствий.

По данным издания Om1 Новосибирск, перебоев с подачей тепла удалось избежать благодаря переключению на резервные линии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области задержан экипаж застрелившего азербайджанца инспектора Гусева.